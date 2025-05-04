"Не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет "Акрон", это действительно так", - сказал Дзюба "Матч ТВ".
Дзюба выступает за "Акрон" первый сезон. В нынешнем чемпионате Российской Премьер-Лиги нападающий забил девять голов в 19 матчах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
Дзюба назвал "Акрон" приоритетным местом продолжения карьеры
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба назвал тольяттинский клуб приоритетным вариантом для продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Акрон"