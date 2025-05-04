Ловчев считает, что "Спартак" может проиграть "Факелу" на выезде

"Как красно-белые сыграют с "Факелом"? Даже "Спартак" этого не знает. На московское "Динамо" и ЦСКА они настраиваются, играют в хороший футбол, а "Оренбургу" и махачкалинскому "Динамо" могут и проиграть. Так может быть и с "Факелом", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Сегодня, 4-го мая, московский "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.
После 26-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. Воронежцы занимают в таблице последнее место с 15-ю баллами в своем активе.