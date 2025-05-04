- Пока мы все еще верим, раз осталось четыре игры, — заявил Андрей Аршавин Аршавин в интервью РИА Новости.
На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в таблице РПЛ, отставая от "Краснодара" на 7 очков и имея матч в запасе. Оставшиеся соперники сине-бело-голубых: "Пари НН", "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат".
Аршавин - о шансах "Зенита" на чемпионство: пока еще верим
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы сине-бело-голубых на золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"