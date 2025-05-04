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Гончаренко - о поражении "Зениту": сегодня "Пари НН" затратил очень много сил, чтобы добыть очки

Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения своей команды в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы очень много сил затратили сегодня, чтобы добыть очки. Понимали, что будут опасные моменты у наших ворот, понимали, как действовать на флангах против "Зенита". Большую часть времени мы хорошо оборонялись. Понятно, что были попытки подержать мяч, но у нас не получилось, так как мы тратили много времени, чтобы отобрать мяч, а когда это происходило, уже не было сил или вариантов выбежать в атаку", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Нижегородский "Пари НН" 4 мая в гостевом матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом" потерпел поражение со счётом 1:2. После этого матча у команды Виктора Гончаренко в активе осталось 23 очка, которые на данный момент позволяют занимать в турнирной таблице четырнадцатое место, что соответствует зоне стыковых матчей с командами Первой лиги.

В следующем туре "Пари НН" 12 мая на своём поле сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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