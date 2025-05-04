Непомнящий - о ничьей с "Факелом": даже "Спартак" не в состоянии держать себя в тонусе

"У меня, может быть, не объективная оценка, но сыграть три таких матча, когда ты на разрыв, это очень сложно. Особенно, когда каждая игра требует обязательной победы, не в состоянии даже "Спартак" держать себя в тонусе, чтобы не оступиться", - приводит слова Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" 4 мая в Воронеже проводил матч 27-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с местным "Факелом". Встреча завершилась вничью 0:0. Благодаря этому результату команда Деяна Станковича набрала 51 очко, с которыми на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.
После этого матча красно-белые потеряли все шансы на то, чтобы завоевать по итогам текущего сезона золотые медали чемпионата России. В следующем туре 11 мая им предстоит выездная игра против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 мск.