"Он и станет, скорее всего, чемпионом. Но мнение мое не поменяется. Я не переобуваюсь. Многие не знают Мусаева. Какой-то агент вот рассказывал, что он там мячи носил на базе. Такие люди занимают наши места — места футбольных людей. Вот вы ответьте мне: кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?", — проводит слова Мостового "СЭ".
Мурад Мусаев в марте 2024 года занял пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Под его руководством "быки" завершили сезон-2023/24 на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
А в текущем сезоне команда в 27 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 61 очко и расположилась на первом месте в турнирной таблице. Отрыв "Краснодара" от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - за 3 тура до конца чемпионата составляет 4 очка. При этом "Краснодар" проиграл "Зениту" матч за Суперкубок России 2024 года и выбыл из Кубка России на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
Мостовой: такие люди, как Мусаев, занимают наши места — места футбольных людей
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, поменяется ли его мнение о главном тренере "Краснодаре" Мураде Мусаеве, если клуб станет чемпионом.
Фото: ФК "Краснодар"