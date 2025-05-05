"Сложный матч для "Зенита", они проигрывали, поэтому спешили быстрее отыграться. После замен "Зенит" стал более сбалансированным. Шансы на чемпионство у "Зенита" есть, но права на ошибку больше нет", - заявил Бышовец "РБ Спорт".
В воскресенье, 4 мая, "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над "Пари НН" (2:1), забив решающий гол в концовке игры. После 27 туров команда Сергея Семака отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Командам осталось провести по три матча до завершения чемпионата.
Бышовец: шансы у "Зенита" есть, но права на ошибку больше нет
Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец высказался о шансах петербургской команды на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РФС