- Заменить Вендела будет очень сложно. Это футболист, который строит игру в середине поля. Через него идут атакующие действия, он хорошо играет в обороне. Заменить его — непростая задача, - сказал Радченко корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, 4 мая "Зенит" одержал волевую победу над "Пари НН" 2:1 благодаря дублю Александра Соболева. Маркус Вендел был заменен на 57 минуте из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра.
На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте, имея в своем активе 57 очков в 27 матчах и отставая от "Краснодара" на 4 балла. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с "Динамо" Махачкала на выезде. Встреча состоится 10 мая.
Радченко: заменить Вендела будет очень сложно
Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о травме Маркуса Вендела в матче с "Пари НН" (2:1).
Фото: РИА Новости