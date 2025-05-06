Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БарселонаНе начат

Кисляк: у нас было большое преимущество, но не смогли дожать "Ахмат"

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о матче 27 тура РПЛ с "Ахматом".(1:1)
Фото: официальный сайт РПЛ
- Что в первом, что во втором тайме у нас было большое преимущество, но не смогли дожать «Ахмат». Получили дурацкий гол со стандарта, но, как я всегда говорю, это футбол и такое бывает. Нам нужно было реализовывать свои моменты, - сказал Матвей "Матч ТВ".

Напомним, матч между "Ахматом" и ЦСКА закончился со счетом 1:1. "Армейцев" вперед вывел Секу Койта, однако Максим Самородов сравнял счет.

На данный момент команда Марко Николича занимает третью строчку в чемпионате с 52 очками. В следующем туре красно-синие на своем поле примут "Краснодар". Встреча состоится 10 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится