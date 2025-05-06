- Я думаю, что в следующем сезоне будет хуже. Но окей, возможно, сейчас вложат ещё 50 млн, купят двух-трёх игроков топового уровня, - сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!".
На данный момент команда Деяна Станковича занимает четвертую строчку в чемпионате, имея в своем активе 51 очко. В следующем туре "Спартак" встретится с московским "Динамо" 11 мая.
В Кубке России "Спартак" встретится в финале Пути регионов с "Ростовом". Встреча состоится 15 мая.
Гурцкая - о "Спартаке": в следующем сезоне будет хуже
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мыслями о выступлении московского "Спартака" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"