Генсек РФС: никто не хотел никаких спортивных санкций, в УЕФА готовы, чтобы мы вернулись

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении к российскому футболу в руководстве УЕФА.

Фото: РФС

- УЕФА, особенно на уровне руководства, ничего негативного против России, российского футбола и РФС не имеет. Никто не хотел никаких спортивных санкций. Поэтому они все готовы к тому, чтобы мы вернулись. Но ждут консолидированной позиции от УЕФА, ФИФА, Международного олимпийского комитета, для того чтобы принять то самое правильное решение, - приводит слова Митрофанова "Комсомольская Правда".





Напомним, что с марта 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0), в ноябре с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).