"Без комментариев. Если у них есть какие-то намерения, то лучше к ним обращайтесь. Планы "Краснодара" с нами никак не связаны", - приводит слова Рыскина "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Краснодар" может предпринять этим летом попытку приобрести центрального защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко у "Ростова".
В этом сезоне нападающий сыграл за ростовскую команду 33 матча в чемпионате и Кубке России, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. В активе 10 забитых мячей и 4 ассиста в 35 играх за желто-синих во всех турнирах.
"Планы "Краснодара" с нами никак не связаны". В "Ростове" отреагировали на информацию об интересе к их игрокам
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к защитнику Максиму Осипенко и форварду Николаю Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"