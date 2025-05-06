- Очень рад, что он смог сделать дубль, хотя мог забивать и больше. Думал, что в перерыве его могут поменять. Было много нереализованных моментов. Сергей Богданович почувствовал, что его нужно оставлять на поле. Как итог — Соболев оставил "Зенит" в чемпионской гонке.
Напомним, нападающий "Зенита" Александр Соболев записал на свой счет два забитых мяча в матче минувшего, 27-го тура российской Премьер-лиги против "Пари Нижний Новгород". Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и закончилась волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Хозяева поля уступали до 54-й минуты игры.
Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 57 баллов и сохранила четырехочковый отрыв от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"
Гасилин: Соболев оставил "Зенит" в чемпионской гонке
Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"