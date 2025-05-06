"Сейчас закончится чемпионат, посмотрим. Тогда подведем итоги. Ну а как? Что бежать впереди паровоза? Подумаем, что как", - передает слова Филатова "СЭ".
По итогам 27 сыгранных туров московский "Локомотив" набрал 46 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. От призовой тройки команду Михаила Галактионова отделяет за три матча до конца сезона шесть баллов. В весенней части РПЛ "железнодорожники" одердали всего две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
В "Локомотиве" сообщили, что оценят работу Галактионова после окончания сезона
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов ответил на вопрос о будущем в команде главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"