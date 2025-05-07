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Кокарев рассказал об интересе со стороны "Зенита"

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».
Фото: ФК "Химки"
— В СМИ писали, что «Зенит» тобой интересовался.

— Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями, — заявил Кокарев «Чемпионату».

Для вратаря Кокарева это первый сезон в «Химках». Летом 2024 года 22-летний игрок перешёл из тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро. За «Химки» он провёл 19 матчей в РПЛ и 4 матча в Кубке России. В шести играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,2 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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