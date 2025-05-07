— В СМИ писали, что «Зенит» тобой интересовался.
— Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями, — заявил Кокарев «Чемпионату».
Для вратаря Кокарева это первый сезон в «Химках». Летом 2024 года 22-летний игрок перешёл из тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро. За «Химки» он провёл 19 матчей в РПЛ и 4 матча в Кубке России. В шести играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,2 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Кокарев рассказал об интересе со стороны "Зенита"
Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».
Фото: ФК "Химки"