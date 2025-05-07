"Я бы дал Личке поработать еще один сезон и поставил бы перед ним максимальную задачу — выиграть чемпионство. А потом уже решал его судьбу. Потому что в прошлом сезоне команда под его руководством боролась за титул до последнего тура. В этом шансы тоже были. Но, видите, кого-то не купили Личке, как он говорит", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Напомним, что 1-го мая руководство московского "Динамо" объявило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера. Ранее руководство клуба рассказало, что перед чешским специалистом стояли следующие задачи: попадание в топ-3 РПЛ или завоевание Кубка России. По итогам прошлого сезона бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Лички. После 27-ми сыгранных туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 50-ю набранными очками. Команда вылетела из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку".
Семшов: я бы дал Личке поработать еще один сезон в "Динамо"
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался об отставке Марцела Лички из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"