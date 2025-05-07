Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен

Капитан "Динамо" Бальбуэна покинет клуб по окончании сезона

Журналист Константин Алексеев сообщил, что московское "Динамо" не будет предлагать новый контракт капитану команды Фабиану Бальбуэне.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"По моим данным, "Динамо" не планирует продление истекающего летом контракта с 33-летним капитаном команды Фабианом Бальбуэной", - написал Алексеев в телеграм-канале.

Бальбуэна выступает за "Динамо" с лета 2021 года, перейдя из английского "Вест Хэма" в статусе свободного агента. С московским клубом футболист сборной Парагвая дважды завоевал бронзовые медали РПЛ. За бело-голубых защитник успел провести 89 матчей, в которых забил 8 голов. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится