"По моим данным, "Динамо" не планирует продление истекающего летом контракта с 33-летним капитаном команды Фабианом Бальбуэной", - написал Алексеев в телеграм-канале.
Бальбуэна выступает за "Динамо" с лета 2021 года, перейдя из английского "Вест Хэма" в статусе свободного агента. С московским клубом футболист сборной Парагвая дважды завоевал бронзовые медали РПЛ. За бело-голубых защитник успел провести 89 матчей, в которых забил 8 голов. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2025 года.
Капитан "Динамо" Бальбуэна покинет клуб по окончании сезона
Журналист Константин Алексеев сообщил, что московское "Динамо" не будет предлагать новый контракт капитану команды Фабиану Бальбуэне.
Фото: ФК "Динамо" Мск