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Кирьяков: хотелось бы, чтобы Сафонов играл больше, но в финале Лиги чемпионов шансов особенно мало

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил шансы Матвея Сафонова принять в финале Лиги чемпионов УЕФА против "Интера".
Фото: Getty Images
- Хотелось бы, чтобы Сафонов играл больше. Но в финале Лиги чемпионов шансов особенно мало, разве что в случае травмы Доннаруммы Матвей может выйти на поле. В конкурентной борьбе итальянец пока не даёт шансов, - сказал Кирьяков "Чемпионату".

Напомним, 7 мая "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1 (3:1 общий счет) и вышел в финал. В решающем матче французы встретятся с "Интером". Матч состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Матчей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро. В Лиге чемпионов Матвей провел 2 матча - против "Жироны" (1:0) и "Баварии" (0:1).

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