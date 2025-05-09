Тренер "Ахмата" Ташуев: каждый будущий матч для нас - это финал

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о турнирном положении грозненцев.

Фото: ФК "Ахмат"

"Каждый будущий матч для нас — это финал. Даже название команды соперника малоинтересно, а интересны сами футболисты и то, как их обыгрывать. Мы готовимся, настраиваемся, понимаем, что это значит для нас, клуба и всех тех, кто болеет за "Ахмат", - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".



После 27-ми сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя набранными очками. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Ташуева сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 32-мя баллами в своем активе.