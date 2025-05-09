- "Краснодар" сейчас на первом месте, для ЦСКА это будет очень сложная и показательная игра. Но даже победа пока не покажет, что команда готова бороться за чемпионство. Её нужно усилить, сбалансировать. Николич, думаю, знает это лучше меня, - сказал Рахимич "Чемпионату".
Матч 28 тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" состоится 10 мая в 19:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена". "Армейцы" не проигрывают в чемпионате на протяжении 11 матчей (7 побед и 4 ничьи) и занимают третью строчку в чемпионате с 52 очками, в то время как "Краснодар" возглавляет таблицу с 61 баллом.
Рахимич - о ЦСКА: даже победа над "Краснодаром" пока не покажет, что команда готова бороться за чемпионство
Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча 28 тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"