"Для обоих клубов это почти финал турнира. Проиграв, можно потерять шансы на удачное завершение сезона. Пройдет матч в Москве, что даст небольшое преимущество армейцам. Но "Краснодар" имеет чемпионские амбиции, он тут проигрывать не может", - сказал Павлюченко "Всепроспорту".
Матч ЦСКА - "Краснодар" пройдет 10 мая в Москве, начало встречи - в 19:30 по московскому времени. Краснодарская команда лидирует в чемпионате с отрывом в четыре очка от второго места. Армейцы идут третьими, отставая от "быков" на девять баллов.
Очный поединок соперников в первом круге РПЛ в Краснодаре завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Павлюченко: у ЦСКА будет небольшое преимущество перед "Краснодаром"
Бывший футболист "Спартака" Роман Павлюченко дал прогноз на матч между ЦСКА и "Краснодаром" в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"