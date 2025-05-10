"Планируем проведение крестного хода после завершения майских праздников, ждем точную дату. Обсуждаем технические детали по безопасности. Патриархия нас поддержала еще давно, продолжает это делать. Клуб и стадион одобрили проведение, все согласовано", - цитирует Шпрыгина "СЭ".
Ранее сообщалось, что болельщики московского "Динамо" проведут крестный ход вокруг стадиона, чтобы снять проклятие с клуба, из-за которого бело-голубые не могут стать чемпионами страны с 1976 года.
После 27-ми сыгранных туров московское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле московский "Спартак". Встреча состоится завтра, 11-го мая, в 19:30 по московскому времени.
Болельщики "Динамо" планируют провести крестный ход после майских праздников
Создатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, когда болельщики московского "Динамо" проведут крестный ход.
Фото: ФК "Динамо"