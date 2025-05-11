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Семшов - о Солари и Гарсии: эти игроки должны помочь "Спартаку", когда пройдут адаптацию

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о новичках "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Гарсия и Солари — основные игроки, и хочешь ты или нет, но их нужно выпускать в ущерб другим. Поэтому, может, химия здесь портится. Думаю, эти игроки должны помочь "Спартаку", когда пройдут адаптацию, - сказал Семшов "СЭ".

Напомним, Ливай Гарсия и Пабло Солари перешли в московский "Спартак" зимой 2025 года из АЕКа и "Ривер Плейта" соответственно. Сумма трансфера за Гарсию составила 18,7 миллионов евро, в то время как за Солари заплатили на 6 миллионов меньше.

В текущем сезоне новички красно-белых сделали три результативных действия на двоих.

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