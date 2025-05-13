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Митрюшкин: у "Локомотива" боевой коллектив. Не знаю, почему весной было так мало побед

Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не знаю, почему "Локомотив" провел такую весну и находится на шестом месте. Но могу с уверенностью сказать, что ребята на каждую игру выходят на поле с уверенностью и желанием победить, бьются, стараются. Коллектив у нас боевой", - цитирует Митрюшкина "Матч ТВ".

После 28-ми сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на своем поле ЦСКА, а в заключительном туре сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".

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