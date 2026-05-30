Сафонов стал первым россиянином за 22 года, который сыграет в финале ЛЧ

Матвей Сафонов выйдет с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".
Фото: Getty Images
Сафонов станет первым футболистом из России за последние 22 года, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Последним подобное достижение покорялось Дмитрию Аленичеву в 2004 году, когда полузащитник вышел на поле в составе "Порту" в матче против "Монако".

Год назад Сафонов завоевал трофей вместе с "ПСЖ", однако тогда практически весь турнир провёл в роли сменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

Сегодняшний матч, напомним, начнётся в 19:00 мск.

