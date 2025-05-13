В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о проблемах клуба с лицензированием

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о том, что у клуба возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Ранее в СМИ появилась информация о том, что у самарских "Крыльев Советов" так же, как и у подмосковных "Химок" и "Ростова", имеются проблемы с получением лицензии РФС-1, которая позволяет футбольным клубам заявиться на следующий сезон - играть в Российской Премьер-Лиге и в стыковых матчах.



После 28-го тура чемпионата России сезона-2024/25 "Крылья Советов" имеют в своём активе 30 очков, которые позволяют команде Игоря Осинькина сейчас располагаться на десятой строчке в турнирной таблице. "Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены на комиссии РФС в ближайшее время. Давайте не делать преждевременных выводов, тем более — негативных", — приводит слова Яковлева "Чемпионат" Ранее в СМИ появилась информация о том, что у самарских "Крыльев Советов" так же, как и у подмосковных "Химок" и "Ростова", имеются проблемы с получением лицензии РФС-1, которая позволяет футбольным клубам заявиться на следующий сезон - играть в Российской Премьер-Лиге и в стыковых матчах.После 28-го тура чемпионата России сезона-2024/25 "Крылья Советов" имеют в своём активе 30 очков, которые позволяют команде Игоря Осинькина сейчас располагаться на десятой строчке в турнирной таблице.