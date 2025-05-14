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"СЭ": в "Спартаке" выразили поддержку Станковичу. Он доработает сезон, даже в случае вылета из Кубка России

Деян Станкович доработает этот сезон в "Спартаке" до конца.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, руководство московского "Спартака" провело встречу с главным тренером команды Деяном Станковичем и выразило ему поддержку. Сообщается, что специалисту гарантировали сохранение должности до конца текущего сезона, даже в случае поражения в финале Пути регионов Кубка России от "Ростова". Также отмечается, что решения относительно дальнейшего сотрудничества будут приниматься после завершения сезона.

Напомним, Станкович возглавил российский клуб летом прошлого года и проводит в нем первый сезон. По итогам 28 туров его подопечные набрали 51 очко и находятся на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от топ-3 составляет четыре балла. В пяти последних турах чемпионата красно-белые одержали лишь одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Источник: "СЭ"

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