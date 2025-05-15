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Деметрадзе: будет тяжело, но надеюсь, что питерцы станут чемпионом России в этом сезоне

Бывший игрок сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал, кому отдает предпочтение в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Раньше я говорил, что "Зенит" станет чемпионом. "Зенит" — лучшая команда и имеет более классных футболистов, чем "Краснодар". Будет тяжело, но надеюсь, что питерцы станут чемпионом России в этом сезоне, - сказал Деметрадзе "Чемпионату".

На данный момент санкт-петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 60 очков и отставая от "Краснодара" на 1 балл. До конца РПЛ осталось 2 тура. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с "Ростовом" и "Ахматом", в то время как оставшимися соперниками "Краснодара" являются "Оренбург" и московское "Динамо".

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