"Хотелось бы, чтобы мы закрыли намного раньше вопрос и были на первом месте в РПЛ. Но не все мечты сбываются", - цитирует Лунева "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками. Вчера, 18-го мая, бело-голубые одержали победу над тольяттинским "Акроном" в 28-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1.
Голкипер "Динамо" Лунев: хотелось быть на первом месте, но не все мечты сбываются
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"