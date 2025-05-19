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Голкипер "Динамо" Лунев: хотелось быть на первом месте, но не все мечты сбываются

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Хотелось бы, чтобы мы закрыли намного раньше вопрос и были на первом месте в РПЛ. Но не все мечты сбываются", - цитирует Лунева "Чемпионат".

После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками. Вчера, 18-го мая, бело-голубые одержали победу над тольяттинским "Акроном" в 28-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1.

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