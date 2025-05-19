"По Станковичу: после получения красной карточки было зафиксировано оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики по отношению к главному судье матча со стороны тренера. Станкович приглашен на заседание", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2, главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку в компенсированное время.
Деян Станкович стал главным тренером красно-белых летом 2024 года, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 29-ти сыгранных туров команда сербского специалиста занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 54-мя набранными очками.
КДК РФС рассмотрит удаление и оскорбительное поведение Станковича в матче с "Ростовом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"