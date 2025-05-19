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Источник: "Балтика" может подписать Заболотного

Нападающий «Химок» Антон Заболотный попал в сферу интересов калининградской «Балтики», которая готовится к возвращению в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает Metaratings, «Балтика» рассматривает возможность подписания нападающего «Химок» Антона Заболотного. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев лично заинтересован в трансфере 33-летнего форварда

Однако исход возможного перехода во многом зависит от ситуации с лицензированием «Химок» и их будущим в РПЛ.

Напомним, что Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» этим летом из ЦСКА. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего форварда составляет 750 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Балтика» финишировала на первом месте в Первой лиге и в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге.

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