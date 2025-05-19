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ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом", отыгравшись с 0:2

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью 2:2 в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"Железнодорожники" забили два гола в первые 25 минут игры, автором дубля стал форвард Дмитрий Воробьев. После перерыва Сауль Гуарирапа сократил отставание армейцев в счете, а на 80-й минуте Матвей Кисляк дальним ударом сравнял результат на табло.

"Локомотив" по итогам встречи потерял шансы на пятое место в РПЛ, оставшись с 50 очками на шестой строчке. ЦСКА сравнялся по набранным баллам с идущим третьим московским "Динамо". Командам осталось провести один тур до завершения чемпионата.

Чемпионат России

29 тур


Голы: Воробьёв, 10, 25 - Гуарирапа, 47, Кисляк, 80.


"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов (Сильянов, 58), Погостнов, Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Годяев (Тимофеев, 88), Батраков, Пиняев (Раков, 82), Воробьёв (Сулейманов, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Роша, Келлвен, Мойзес, Кисляк, Бистрович (Файзуллаев, 21), Жемалетдинов (Пьянич, 55), Обляков (Глебов, 76), Гуарирапа (Алеррандро, 76), Койта (Мусаев, 55).

Предупреждения: Сулейманов, 41, Гуарирапа, 41, Ненахов, 49, Файзуллаев, 88.

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