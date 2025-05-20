"Я верю и надеюсь, что Илья обретёт прекрасную форму. Уже в какой-то степени преодолён пробел, когда Помазун находился без команды. Сейчас он постоянно находится в тренировочном режиме, поэтому обязательно составит конкуренцию Максименко в следующем сезоне", - цитирует Тяпушкина "Чемпионат".
Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА в летнее трансферное окно 2024 года за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне голкипер провел во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и дважды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего вратаря в 1,2 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 54-мя набранными очками.
Тяпушкин: Помазун обязательно составит конкуренцию Максименко в "Спартаке"
Бывший голкипер "Спартака" Дмитрий Тяпушкин высказался об игре голкипера красно-белых Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Спартак"