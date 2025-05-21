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Пономарев: у футболистов "Краснодара" в матче с "Динамо" будут дрожать коленки

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"У них будут дрожать коленки. Когда думаешь, что можешь стать чемпионом первый раз, то это очень серьезно накладывает отпечаток на всю нервную систему футболистов", - цитирует Пономарева "РИА Новости".

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром". После 29-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками, южане лидируют в таблице с 64-мя баллами.

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом страны в шестой раз кряду, "быки" завоевали серебряные медали, а московское "Динамо" стало обладателем бронзовых медалей.

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