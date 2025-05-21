"С учётом того, что на чемпионство претендуют две команды — "Краснодар" и "Зенит" — чемпионские кубки и медали будут доставлены в Краснодар и Санкт?Петербург. Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч "Краснодар" — "Динамо", - передает слова пресс-службы РПЛ "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" занимает второе место и отстает от южан на один балл.
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом". Напомним, что подопечные Сергея Семака являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
Чемпионские кубки и золотые медали РПЛ будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург
В пресс-службе РПЛ рассказали, какой матч 30-го тура посетит президент лиги Александр Алаев.
Фото: РПЛ