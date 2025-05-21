Защитник "Спартака" Абена может сыграть в матче 30-го тура РПЛ против "Химок"

По информации источника, центральный защитник московского "Спартака" Миенти Абена вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче 30-го тура чемпионата России с "Химками". Встреча состоится в субботу, 24 мая, на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 16:30 по столичному времени.
Напомним, ранее футболист по медицинским показателям пропустил поединок в рамках 29-го тура против "Крыльев Советов" (2:0).
В этом сезоне 30-летний Абена принял участие в 7 матчах за красно-белых в РПЛ, проведя на поле суммарно 382 минуты.
Источник: Metaratings