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Защитник "Спартака" Абена может сыграть в матче 30-го тура РПЛ против "Химок"

Защитник "Спартака" Миенти Абена может принять участие в заключительном матче сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, центральный защитник московского "Спартака" Миенти Абена вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче 30-го тура чемпионата России с "Химками". Встреча состоится в субботу, 24 мая, на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 16:30 по столичному времени.

Напомним, ранее футболист по медицинским показателям пропустил поединок в рамках 29-го тура против "Крыльев Советов" (2:0).

В этом сезоне 30-летний Абена принял участие в 7 матчах за красно-белых в РПЛ, проведя на поле суммарно 382 минуты.

Источник: Metaratings

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