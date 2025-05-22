"Первый круг получился и по очкам, и во многих матчах по содержанию хорошим. Понятно, что соперники не ждали такой игры от Алексея Батракова, это дало результат, потом стали относиться к нему более внимательно. Если говорить в целом, то команда, наверное, провела сезон на своем уровне", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который располагается на 9-й строчке с 35-ю баллами.
На счету Алексея Батракова в этом сезоне 36 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 14 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.
Кузьмичев: "Локомотив" провел сезон на своем уровне
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал результаты московского "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"