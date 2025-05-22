Джикия: у меня хорошие отношения с болельщиками "Спартака"

"У меня хорошие отношения с болельщиками "Спартака", я со многими на связи до сих пор. Никаких проблем нет", - цитирует Джикию "Чемпионат".
Георгий Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 по 2024 года - центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 215 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Летом 2024 года Джикия перешел в подмосковные "Химки" на правах свободного агента.
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своем поле "Химки".