Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета следующего года. Из-за скорого завершения соглашения "железнодорожники" рассчитывают продать форварда. Главным претендентом на Сарвели являются "Крылья Советов", сообщает инсайдер Иван Карпов.
При этом в самарском клубе пока не определились с главным тренером на следующий сезон, а также не смогли пройти лицензирование для участия в РПЛ. Эти два обстоятельства могут помешать трансферу футболиста.
Сарвели в нынешнем сезоне РПЛ провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Форвард уже выступал за "Крылья Советов" с января 2020 по зиму 2022 года.
Сарвели из "Локомотива" может перейти в "Крылья Советов"
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели летом может перейти в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Локомотив"