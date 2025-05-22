- Как считаете, кто в итоге станет чемпионом в этом году?
- Не знаю, интуиция пока мне ничего не говорит, но мне хочется, чтобы стал "Краснодар". Понятно, что будет ему в последнем туре трудно, поскольку "Динамо" сейчас очень прилично выглядит и способно отобрать очки. Хотя "Зениту" тоже непросто придется: мотивация у "Ахмата" очень высока, они хотят избежать стыковых матчей.
Шансы на чемпионство у "Краснодара", конечно же, выше. Он опережает "Зенит" на одно очко, и все зависит от "Краснодара". Но как все сложится, предугадать очень трудно.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Кечинов: все зависит от "Краснодара". Хочется, чтобы он стал чемпионом
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"