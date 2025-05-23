"Внезапно пошли разговоры о смене тренера "Спартака", хотя после победы над "Зенитом" Станковича выносили на руках со стадиона, целовали, а теперь хотят бросить с рук. Всегда говорил: ребята, спокойнее относитесь (к победам). Будь я руководителем клуба, оставил бы тренера. Еще недавно "Спартак" был кандидатом на чемпионство, но весной всё перевернулось", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года, когда сербский специалист заключил с футбольным клуб контракт, рассчитанный на срок до лета 2024 года. Под руководством 36-летнего тренера красно-белые в 29 матчах чемпионата России набрали 54 очка, которые в настоящее время дают возможность занимать в турнирной таблице пятое место.
Кроме того, "Спартаку" не удалось выиграть Кубок России - команда прекратила свое выступление в турнире на стадии финала Пути регионов, где она потерпела поражение от "Ростова" со счётом 1:2.
Мостовой: после победы над "Зенитом" Станковича выносили на руках со стадиона, а теперь хотят бросить с рук
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"