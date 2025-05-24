Как сообщает «РБ Спорт», в Краснодар на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с местным клубом не прилетели семь игроков «Динамо», восстанавливающихся от травм.
Команде точно не помогут нападающий Константин Тюкавин, защитники Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, а также полузащитники Луис Чавес и Артур. Кроме того, к списку потерь добавился бразильский хавбек Бителло, получивший повреждение на предыгровой неделе.
Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который в своём активе имеет 64 очка. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», который за 29 матчей набрал 63 очка.
В 30-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет против московского «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Источник: семь травмированных игроков "Динамо" пропустят матч с "Краснодаром", включая Бителло
На решающую игру сезона «Динамо» приехало в усечённом составе — без семи травмированных футболистов.
Фото: ФК "Динамо"