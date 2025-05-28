— Была ли какая-то конкретика по Сулейманову от махачкалинского "Динамо"?
— Да, конкретика была. Мы ждем от них официального офера. Его уход летом вполне возможен, - приводит слова Ульянова "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Тимур Сулейманов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 1,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 53 балла. Махачкалинское "Динамо" расположилось на 11-й строчке с 29-ю очками.
Спортдир "Локомотива" заявил, что Сулейманов может покинуть клуб в летнее трансферное окно
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе из клуба Тимура Сулейманова.
Фото: ФК "Локомотив"