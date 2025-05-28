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Орлов: Карпин и Черчесов не были чемпионами РПЛ, а Мусаев уже стал

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионском титуле тренера Мурада Мусаева с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Галицкий Мусаева возвратил, и сам тренер вырос. Сколько у нас тренеров - Черчесов, Карпин и многие другие - ни разу не были чемпионами страны, а Мусаев уже стал!" - цитирует Орлова "Чемпионат".

В сезоне-2024/25 "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Краснодарская команда опередила в турнирной таблице петербургский "Зенит" на одно очко.

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