"Галицкий Мусаева возвратил, и сам тренер вырос. Сколько у нас тренеров - Черчесов, Карпин и многие другие - ни разу не были чемпионами страны, а Мусаев уже стал!" - цитирует Орлова "Чемпионат".
В сезоне-2024/25 "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Краснодарская команда опередила в турнирной таблице петербургский "Зенит" на одно очко.
Орлов: Карпин и Черчесов не были чемпионами РПЛ, а Мусаев уже стал
Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионском титуле тренера Мурада Мусаева с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"