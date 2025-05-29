"Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, когда только пришёл. Ходит недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится. Это игрок, и он должен о себе сначала заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести её хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь. А когда ты сыграл два матча и забил пять голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки", — сказал Быстров в выпуске интернет-программы "О, Родной футбол!" [цитата по "Чемпионату"].
Максим Глушенков перед началом сезона-2024/25 перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". В составе своей новой команды полузащитник в общей сложности принял участие в 26 официальных матчах, забил 11 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Кроме того, вместе с командой хавбек стал обладателем Суперкубка России и серебряной медали чемпионата России.
Контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года с возможностью его продления на ещё один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Быстров: куда Глушенков делся? Он растворился. Сидит и посасывает карамельки
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении в сезоне-2024/25 полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"