"Трудно представить нынешний ЦСКА без Мойзеса и Виллиана Роши. Защитники очень хорошо помогают команде в обороне, здорово отводят игру от ворот и добавляют коллективу Николича спокойствия. Кроме того, они весьма полезны на стандартах. Этот сезон бразильцы особенно продуктивно провели", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Мойзес является игроком ЦСКА с июля 2023 года. В текущем сезоне левый защитник в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 7 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 5 млн евро.
Виллиан Роша является игроком ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне центральный защитник в общей сложности принял участие в 34 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 4 голевые передачи, получил 8 желтых и 1 прямую красную карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 млн евро.
Мостовой назвал двух футболистов, без которых трудно представить нынешний ЦСКА
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал игроков московского ЦСКА, которые стали лучшими по итогам сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА