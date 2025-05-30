"Из тренеров я бы отметил Мурада Мусаева. Он одержал победу в РПЛ, его просто нельзя не отметить. Ещё ЦСКА выглядел очень грамотно в тактическом плане и готовился к каждому сопернику. Так что выделю работу Николича. И нельзя не отметить работу тренерского штаба "Акрона" и Заура Тедеева. Команда-дебютант в первом же сезоне заняла место в топ-10 РПЛ – это отличный результат", – приводит слова Бояринцева Metaratings.
"Краснодар" под руководством Мурада Мусаева в 30 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 67 очков и стал чемпионом России.
Московский ЦСКА под руководством Марко Николича в 30 матчах РПЛ набрал 59 очков и завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Тольяттинский "Акрон" под руководством Заура Тедеева в 30 матчах РПЛ набрал 35 очков, которые позволили команде занять девятое место в итоговой турнирной таблице.
Денис Бояринцев определил трёх лучших тренеров РПЛ
Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев назвал лучших тренеров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Сокол"