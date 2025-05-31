По информации «РБ Спорт» казанский «Рубин» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили. В настоящий момент стороны обсуждают возможные условия сделки — полный выкуп или аренду. У самого игрока есть и другие предложения от клубов РПЛ.
Константин Марадишвили выступает за «Локомотив» с 2021 года. Зимой 2024-го полузащитник был отдан в аренду «Пари Нижнему Новгороду», где провел всего пять матчей из-за травмы крестообразной связки. В апреле он вернулся в столичный клуб для прохождения реабилитации и готовиться к предсезонным сборам.
За время выступлений в составе «Локомотива» Марадишвили провел 68 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Марадишвили
Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"