"Лучший тренер сезона в РПЛ? Для меня это Марко Николич. Серб провел отличный сезон с ЦСКА, завоевав Кубок России, а ведь по осени его хотели уволить. Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Под руководством Николича московский ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-Лиге и победила в Суперфинале Кубка России. По некоторым данным, тренер собирается выкупить свой контракт с клубом ради работы в греческом АЕКе.
Мостовой: Николич давно доказал, что является топ-тренером
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил тренерские способности рулевого ЦСКА Марко Николича.
Фото: РФС