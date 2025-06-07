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Мостовой: Николич давно доказал, что является топ-тренером

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил тренерские способности рулевого ЦСКА Марко Николича.
Фото: РФС
"Лучший тренер сезона в РПЛ? Для меня это Марко Николич. Серб провел отличный сезон с ЦСКА, завоевав Кубок России, а ведь по осени его хотели уволить. Николич уже давно показал всем, что является топ-тренером", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Под руководством Николича московский ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-Лиге и победила в Суперфинале Кубка России. По некоторым данным, тренер собирается выкупить свой контракт с клубом ради работы в греческом АЕКе.

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