«Помню, мы играли в гостях, я тогда ещё забил. Летим обратно: зашли в самолёт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолёта! А у нас ещё борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как весёлая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» — отметил Манише «Чемпионату».
Манише перешел в московское «Динамо» из «Порту» летом 2005 года за 16 миллионов евро, а покинул московский клуб в августе 2006 года, перейдя в мадридский «Атлетико» за 9 миллионов евро. Португалец провел за бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Манише объявил о завершении карьеры профессионального футболиста летом 2011 года.
Манише является обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Англии, Италии, а также двухкратным чемпионом Испании.
Манише вспомнил, как в России заметил на взлетной полосе детали от самолета перед вылетом
Бывший полузащитник «Динамо» Манише рассказал о курьёзном случае, произошедшем во время его выступлений в России.
Фото: ФК "Динамо"